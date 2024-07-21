Губерниев сравнил уровень Глушенкова с бразильцами «Зенита»

Известный телеведущий Дмитрий Губерниев высказался об игре новичка «Зенита» Максима Глушенкова.

По мнению эксперта, Глушенков стал очень хорошим приобретением для «Зенита».

«Глушенков настолько в порядке сейчас, что его уровень если не превышает, то вровень с лучшими зенитовскими бразильцами. Причем бразильцами всех времен», — приводит слова Губерниева издание «Спорт-Экспресс».

В двух стартовых матчах за «Зенит» 24-летний Глушенков оформил два дубля.

Ближайший матч «Зенита» состоится 27 июля. В рамках второго тура РПЛ подопечные Сергея Семака сыграют на выезде с «Рубином».