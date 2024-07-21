Вратарь «Акрона»: «Нас устроит только первое место в РПЛ»

Голкипер «Акрона» Сергей Волков высказался о цели команды в Российской премьер-лиге. Как известно, в первом туре команда проиграла в гостях у «Локомотива» со счётом 2:3.

«Главная цель – не отбирать иногда очки у грандов, а только побеждать от игры к игре. По итогам сезона «Акрон» удовлетворит первое место и только», - цитирует Волкова Sport24.

Напомним, что «Акрон» проводит в Российской премьер-лиге дебютный сезон. Этот клуб был основан относительно недавно – в апреле 2018 года.

Во втором туре чемпионата России «Акрон» будет играть на выезде против «Факела». Матч пройдёт в субботу, 27 июля.