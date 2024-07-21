Российский нападающий ЦСКА Фёдор Чалов продолжит карьеру в греческом ПАОКе. Об этом сообщает журналист журналист Никос Тоскитсис.

По данным источника, клубы уже закрыли трансфер. Утверждается, что сейчас Чалов находится в ожидании визы и подписания документов.

Ранее в СМИ сообщалось, что выкуп контракта Чалова обойдется ПАОКу в три миллиона евро.

В текущем сезоне 26-летний футболист появился на поле в одном матче, в котором не отметился результативными действиями.

Стоит сказать, что портал Transfermarkt оценивает стоимость Чалова в 11 миллионов евро. В случае перехода россиянин станет вторым по стоимости игроком ПАОКа.