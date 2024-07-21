Стало известно, почему затягивается трансфер Барко в «Спартак»

Аргентинский журналист Герман Балькаре, приближённый к «Ривер Плейт», в эксклюзивном комментарии для сетевого издание «Евро-Футбол.Ру» высказался о затянувшемся трансфере полузащитника Эсекьеля Барко в «Спартак».

— По поводу Барко, дело действительно лишь в юридических нюансах и особенностях перевода денег из России в Аргентину. Руководство «Ривер Плейт» все проверяет, а сам игрок ждет в России. Не думаю, что сделка может сорваться, но даже если это случится, на Барко в клубе уже не рассчитывают, он в любом случае уйдет, — сказал журналист.

Ранее сообщалось, что покупка 25-летнего аргентинца обойдется «Спартаку» примерно в 15 миллионов евро. Ожидается, что официальное объявление о трансфере состоится на следующей неделе.