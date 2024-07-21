Бушманов надеется на победу «Спартака» в игре с «Оренбургом»

Бывший игрок «Спартака» Евгений Бушманов высказался о предстоящем матче между «красно-белыми» и «Оренбургом».

Эксперт заявил, что в Оренбурге всем командам игры даются тяжело.

«Там искусственное поле, к тому же первый тур – это всегда дополнительное волнение. Надеюсь, «Спартак» со всем справится и наберет три очка», — приводит слова Бушманова «РБ Спорт».

По мнению эксперта, в предстоящем матче Александр Соболев должен помочь «Спартаку», ведь он все еще в команде.

Матч первого тура Российской премьер-лиги «Оренбург» - «Спартак» пройдет сегодня, 21 июля. Старт поединка запланирован на 17:30 по столичному времени. Портал LiveResult проведет текстовую трансляцию игры.