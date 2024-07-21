В «Зените» отреагировали на информацию о срыве трансфера Илича из-за вмешательства властей

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев высказался о возможном срыве трансфера полузащитника «Торино» Ивана Илича.

Ранее La Repubblica сообщило, что правительство Российской Федерации заблокировало трансфер из-за высокой стоимости футболиста в непростое время для страны.

«Не соответствует действительности. Нет ничего, кроме спортивных и финансовых факторов и условий», — цитирует Медведева РБК.

Ранее появилась информация, что для собственной выгоды бразильский полузащитник «Зенита» Маркус Вендел уговаривает Илича переехать в Россию.

Ближайший матч «Зенит» проведет 27 июля. Соперником «сине-бело-голубых» во втором туре РПЛ станет «Рубин».