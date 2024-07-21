Акинфеев обновил рекорд – сколько вратарь ЦСКА пропустил голов в РПЛ за 22 сезона

В субботу в стартовом туре Российской премьер-лиги играли «Ростов» и ЦСКА. Несмотря на все старания, команды так и не смогли открыть счёт, и на табло после финального свистка остались гореть нули.

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев обновил собственный рекорд – он проводит свой 22-й сезон в Российской премьер-лиге. В Ростове-на-Дону 38-летнему Акинфееву удалось сохранить свои ворота на замке. Но сколько же голов Игорь пропустил в чемпионате России суммарно?

Всего в Российской премьер-лиге Акинфеев поучаствовал в 569 матчах. В 253 из них Игорю удавалось отстоять на ноль. А в другой части игр страж ворот ЦСКА пропустил 476 голов.

Получается, в среднем Игорь Акинфеев пропускает по 0,84 гола за игру РПЛ.