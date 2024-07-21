Круговой уверен, что ЦСКА поборется за чемпионство с «Зенитом»

Защитник ЦСКА Данил Круговой высказался о чемпионской гонке в текущем сезоне РПЛ.

Ранее телеграм-канал Opta Sports, посвященный футбольной статистике, поставил ЦСКА на второе место в чемпионской борьбе РПЛ после «Зенита».

«Оправдано ли? Думаю, да. Пришел Николич, «Локомотив» с ним неплохо играл, набирал очки. Сделаны выводы. Команда усилилась, пришли новые игроки, но костяк остался», — цитирует Кругового «Спорт-Экспресс».

Напомним, сербский специалист возглавил ЦСКА текущим летом, сменив на посту главного тренера «армейцев» Владимира Федотова.

После первого тура РПЛ в копилке ЦСКА всего одно очко. Следующим соперником «красно-синих» станет «Пари НН».