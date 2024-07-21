Титов сделал прогноз на матч «Ахмат» - «Краснодар»

В матче первого тура Российской премьер-лиги грозненский «Ахмат» на домашнем стадионе примет «Краснодар». Своим мнением по этому поединку поделился бывший полузащитник московского «Спартака» Егор Титов.

«Здесь надо ждать результативной игры. «Краснодар» от своего не отступит, у «Ахмата» хороший потенциал, еще и играют на своем поле. Поэтому поставлю на «обе забьют и тотал больше 2,5», - цитирует эксперта «РБ Спорт».

Матч «Ахмата» против «Краснодара» состоится сегодня, 21 июля, на стадионе в Грозном. Начало поединка запланировано в 20:00 по московскому времени.