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Круговой верит в успех ЦСКА с Николичем

21 Июля 2024 • 13:18 Комментировать
Пари НН
...
ЦСКА Москва
27.07 15:00

Защитник ЦСКА Данил Круговой поделился комментарием о новом главном тренере команды Марко Николиче.

— Все хорошо, он квалифицированный качественный тренер, все понятно объясняет, ставит игру. В команде о нем хорошо отзываются, — цитирует Кругового «Спорт-Экспресс».

По мнению защитника, через какое-то время ЦСКА раскроется и станет забивать много голов, одерживая победы.

В рамках первого тура чемпионата России подопечные Николича не смогли на выезде одолеть «Ростов». Игра завершилась со счетом 0:0.

В следующем туре ЦСКА сыграет в гостях с «Пари НН». Матч пройдет 27 июля, начало — в 15:00 по мск.

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