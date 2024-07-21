Круговой верит в успех ЦСКА с Николичем

Защитник ЦСКА Данил Круговой поделился комментарием о новом главном тренере команды Марко Николиче.

— Все хорошо, он квалифицированный качественный тренер, все понятно объясняет, ставит игру. В команде о нем хорошо отзываются, — цитирует Кругового «Спорт-Экспресс».

По мнению защитника, через какое-то время ЦСКА раскроется и станет забивать много голов, одерживая победы.

В рамках первого тура чемпионата России подопечные Николича не смогли на выезде одолеть «Ростов». Игра завершилась со счетом 0:0.

В следующем туре ЦСКА сыграет в гостях с «Пари НН». Матч пройдет 27 июля, начало — в 15:00 по мск.