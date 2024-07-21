Бубнов назвал точный счёт матча «Ахмат» - «Краснодар»

Бывший защитник сборной СССР и столичного «Спартака» Александр Бубнов сделал прогноз на матч первого тура Премьер-лиги между грозненским «Ахматом» и «Краснодаром».

«1:2. Грозненский коллектив уступает по потенциалу футболистов. Но «быкам» будет тяжело играть в Чечне. Рискну поставить на победу гостей, но в упорной борьбе», - передает слова эксперта Sportbox.

Матч «Ахмат» - «Краснодар» пройдет в воскресенье, 21 июля, начало запланировано в 20:00 пj московскому времени. Следить за подробной текстовой онлайн-трансляцией встречи можно будет на Liveresult.ru.