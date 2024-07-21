Жоаозиньо: «Буду болеть за «Краснодар»

Бывший игрок «Краснодара» Жоаозиньо рассказал, за какую команду будет болеть в текущем сезоне Российской премьер-лиги.

— В этом сезоне РПЛ буду болеть за «Краснодар». Очень хочу, чтобы они завоевали титул! — приводит слова Жоаозиньо «Спорт-Экспресс».

Напомним, бразильский футболист с российским паспортом играл за «Краснодар» с 2011 по 2018 год. Кроме того, в России Жоаозиньо выступал за «Динамо» (2018-2020) и «Сочи» (2020-2023).

Сегодня, 21 июля, «Краснодар» встретится в гостях с «Ахматом» в рамках первого тура нового сезона чемпионата России. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени.