Бубнов назвал победителя матча «Оренбург» - «Спартак»

В первом туре нового сезона Российской премьер-лиги московский «Спартак» на выезде сыграет против «Оренбурга». Об этом поединке поделился мыслями футбольный аналитик Александр Бубнов.

«1:2. По составу «красно-белые» однозначно сильнее. Трудности у гостей могут возникнуть из-за искусственного газона, но можно осторожно предположить, что они всё же победят в упорной борьбе», - передает слова эксперта Sportbox.

Поединок между «Оренбургом» и «Спартаком» состоится сегодня, 21 июля, начало запланировано в 17:30 по московскому времени. Текстовую онлайн-трансляцию проведет Liveresult.ru.