Кутепов ответил, следит ли за «Спартаком»

Экс-футболист «Спартака» Илья Кутепов рассказал, следит ли он за своей бывшей командой.

Напомним, защитник выступал за основную команду «красно-белых» с 2016 по 2022 год.

— Сложно комментировать все, что происходит с командой. Ни с кем из ребят из команды я не общаюсь, да и вообще за «Спартаком» почти не слежу, — заявил Кутепов Metaratings.

На счету 30-летнего защитника 114 выходов на поле в футболке «Спартака» и два забитых мяча. В настоящий момент Кутепов выступает за «Велес», который является участником Второй лиги России.

Сегодня, 21 июля, «Спартак» начнет новый сезон РПЛ гостевым матчем против «Оренбурга». Начало — в 17:30 по мск.