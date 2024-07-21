Мостовой: «Спартак» со Станковичем поборется за первое место»

Бывший полузащитник испанской «Сельты» Александр Мостовой рассказал, чего ждет от московского «Спартака» в новом розыгрыше Российской премьер-лиги.
«Станкович - тренер, с ним команда поборется за первое место. Состав у них есть, игроки хорошего уровня, главное, чтобы никто не мешал работать Станковичу. Верю, что у него все получится», - передает слова эксперта «РБ Спорт».
Напомним, что в прошлом сезоне спартаковцы финишировали на пятом месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги. В новом розыгрыше «красно-белые» стартуют поединком против «Оренбурга» на выезде.
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