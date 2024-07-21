Бывший нападающий московского ЦСКА и сборной России Денис Попов в разговоре с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым оценил нулевую ничью в матче «Ростов» – ЦСКА.

- Надо понимать, что только первый тур, и в ЦСКА сейчас определённая притирка с учётом прихода нового главного тренера и новых игроков. А «Ростов», учитывая, что играл сразу с таким соперником, где-то, на мой взгляд, осторожничал. Они начали активно, но потом перешли на оборонительный позиционный футбол с уклоном на быстрые ответные ааки. ЦСКА ищет свою игру и оптимальный стартовый состав, идёт становление команды. Надо подождать ближайшие пять туров, чтобы делать какой-то анализ и давать кратковременный прогноз, – сказал Попов.

Во втором туре чемпионата России ЦСКА сыграет на выезде с «Пари НН», а «Ростов» встретится в гостях с «Крыльями Советов».