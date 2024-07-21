Чанов прокомментировал ничью в матче «Ростов» — ЦСКА

Экс-игрок московского ЦСКА Вячеслав Чанов дал комментарий по вчерашнему поединку чемпионата России между «Ростовом» и «армейцами». Встреча завершилась вничью со счетом 0:0.

«Игра в матче «Ростов» - ЦСКА была осторожной с обеих сторон, поэтому голевых моментов особо не было. Со стороны ЦСКА это было как необходимость, потому что первая игра», - передает слова эксперт «Чемпионат».

В рамках второго тура Российской премьер-лиги ЦСКА на выезде встретится с «Пари НН». Что касается «Ростова», то команда Валерия Карпина отправится в гости к самарским «Крыльям Советов».