Кечинов высказался о матче «Спартака» против «Оренбурга»

Экс-игрок московского «Спартака» Валерий Кечинов высказался о предстоящем поединке между «красно-белыми» и «Оренбургом» в рамках первого тура Российской премьер-лиги.
«У «Спартака» в Оренбурге всегда игры складывались очень тяжело, часто проигрывали или играли вничью. Я думаю, что первая игра будет такой же. Уверен, «Оренбург» будет здорово готов физически», - передает слова эксперта «Чемпионат».
Матч «Оренбурга» против «Спартака» состоится в воскресенье, 21 июля, стартовый свисток прозвучит в 17:30 по московскому времени. Текстовую онлайн-трансляцию проведет Liveresult.ru.
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