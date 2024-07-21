Кечинов высказался о матче «Спартака» против «Оренбурга»

«У «Спартака» в Оренбурге всегда игры складывались очень тяжело, часто проигрывали или играли вничью. Я думаю, что первая игра будет такой же. Уверен, «Оренбург» будет здорово готов физически», - передает слова эксперта «Чемпионат».