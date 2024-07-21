Алдонин: «Для Чалова переход в ПАОК будет шагом вперёд»

Экс-игрок московского ЦСКА Евгений Алдонин высказался о возможном переходе нападающего «армейцев» Фёдора Чалова в греческий ПАОК.
«Для Чалова такой переход будет шагом вперёд. У Фёдора будет возможность поиграть в еврокубках - это самый главный аргумент. Для ЦСКА его уход будет существенной потерей на данном этапе», - передает слова Алдонина «Чемпионат».
Ранее сообщалось, что греческий клуб ведет переговоры о трансфере Чалова.
Фёдор является воспитанником академии ЦСКА. За первую команду нападающий выступает с 2017 года. Срок действующего контракта между сторонами рассчитан до середины 2025 года.
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