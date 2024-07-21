«Динамо» нашло нового нападающего

Марокканский нападающий Мехди Маухуб, выступающий на родине за клуб «Раджа Касабланка», может переехать в Российскую премьер-лигу.

Согласно сведениям «Спорт-Экспресса», в подписании 21-летнего футболиста заинтересовано московское «Динамо». В случае успешных переговоров игрок пополнит ряды «бело-голубых» после заверения Олимпийских игр в Париже.

Напомним, что «Динамо» финишировало на третьем месте в прошлом сезоне Российской премьер-лиги. В новом розыгрыше Российской премьер-лиги подопечные Марцела Лички стартовали с победы, одолев воронежский «Факел» со счетом 3:1.