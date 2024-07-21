«Галатасарай» сделал новое предложение по Венделу

Турецкий «Галатасарай» продолжает вести переговоры с петербургским «Зенитом» и трансфере бразильского полузащитника Маркуса Вендела.

Согласно информации Mateo de Futbol, стамбульский клуб отправил «сине-бело-голубым» новое предложение в размере 20 миллионов евро. Если сделка состоится, то этот трансфер станет рекордным в истории «Галатасарая».

Вендел связан трудовыми обязательствами с петербургским клубом до середины 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 20 миллионов евро. В прошлом сезоне Маркус провел 35 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и отдал десять результативных передач.