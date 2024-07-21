Алдонин - о Станковиче: «В «Спартаке» не может быть большого доверия»

Бывший полузащитник московского ЦСКА Евгений Алдонин поделился мнением о новом главном тренере «Спартака» Деяне Станковиче.
«В большом клубе не может быть большого доверия. Если результат будет, то у Станковича будет все в порядке. Руководство будет сразу ждать результат. Большой клуб - это не площадка для тренировок», - передает слова Алдонина Legalbet.
Напомним, что сербский специалист занял пост главного тренера «красно-белых» по завершении сезона-2023/2024. Он подписал двухлетнее трудовое соглашение.
В первом матче нового сезона РПЛ «Спартак» на выезде сыграет против «Оренбурга».
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