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Алдонин - о Станковиче: «В «Спартаке» не может быть большого доверия»

21 Июля 2024 • 11:50 Комментировать

Бывший полузащитник московского ЦСКА Евгений Алдонин поделился мнением о новом главном тренере «Спартака» Деяне Станковиче.

«В большом клубе не может быть большого доверия. Если результат будет, то у Станковича будет все в порядке. Руководство будет сразу ждать результат. Большой клуб - это не площадка для тренировок», - передает слова Алдонина Legalbet.

Напомним, что сербский специалист занял пост главного тренера «красно-белых» по завершении сезона-2023/2024. Он подписал двухлетнее трудовое соглашение.

В первом матче нового сезона РПЛ «Спартак» на выезде сыграет против «Оренбурга».

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Евро-Футбол.Ру,
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