Андрей Мостовой прокомментировал разгромную победу «Зенита»

Полузащитник петербургского «Зенита» Андрей Мостовой прокомментировал крупную победу над самарскими «Крыльями Советов» в гостевом поединке первого тура Российской премьер-лиги.
«Счёт по игре. Мы хорошо реализовали моменты. Чем-то похоже на матч с «Краснодаром». Здесь мы поговорили после первого тайма и спокойно довели игру до конца», - передает слова Мостового «Чемпионат».
Напомним, что встреча прошла в субботу, 20 июля, и завершилась победой «Зенита» со счетом 4:0. В следующем туре чемпионата страны подопечные Сергея Семака на выезде сыграют с казанским «Рубином».
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