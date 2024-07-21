Экс-игрок «Динамо»: «Не жду от «Спартака» заоблачных мест»

Бывший футболист московского «Динамо» Виталий Дьяков в разговоре с журналистами оценил перспективы московского «Спартака» в новом сезоне чемпионата России.

«Спартак» - это тёмная лошадка. Первые матчи покажут, что стоит ждать от «Спартака», но я бы заоблачных мест не ждал. Впрочем, я могу и ошибаться», - цитирует эксперта Metaratings.ru.

Напомним, что в новом сезоне «Спартак» будет выступать под руководством сербского специалиста Деяна Станковича. В стартовом туре Премьер-лиги «красно-белые» на выезде померяются силами с «Оренбургом». Встреча пройдет сегодня, 21 июля.