Титов сделал ставку на матч «Оренбург» - «Спартак»

Бывший полузащитник сборной России Егор Титов поделился мыслями о предстоящей встрече между «Оренбургом» и московским «Спартаком» в стартовом туре нового сезона Премьер-лиги.
«Спартак» не слабее «Оренбурга». Пора уже прерывать серию без голов на этом выезде. Я поставлю на X2 при тотале больше 1,5. «Красно-белые» выиграть могут, но и 1:1 «Оренбург» может зацепить», - передает слова эксперта «РБ Спорт».
Матч «Оренбурга» против «Спартака» состоится в воскресенье, 21 июля, стартовый свисток прозвучит в 17:30 по московскому времени. Текстовая онлайн-трансляция пройдет на Liveresult.ru.
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