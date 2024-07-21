Титов сделал ставку на матч «Оренбург» - «Спартак»

«Спартак» не слабее «Оренбурга». Пора уже прерывать серию без голов на этом выезде. Я поставлю на X2 при тотале больше 1,5. «Красно-белые» выиграть могут, но и 1:1 «Оренбург» может зацепить», - передает слова эксперта «РБ Спорт».