Червиченко: «Акрон» ещё потреплет нервы всем в РПЛ»

«Акрон» ещё потреплет нервы всем в РПЛ. Из трёх вошедших команд в РПЛ «Акрон» будет самым удачливым. Боевитая команда, их ничего не смущает, лезут и атакуют. У них играют ребята без комплексов», - передает слова Червиченко «Чемпионат».