Червиченко: «Акрон» ещё потреплет нервы всем в РПЛ»

Экс-президент московского «Спартака» Андрей Червиченко высказался о вчерашнем поражении тольяттинского «Акрона» от столичного «Локомотива» в матче первого тура Российской премьер-лиги.
«Акрон» ещё потреплет нервы всем в РПЛ. Из трёх вошедших команд в РПЛ «Акрон» будет самым удачливым. Боевитая команда, их ничего не смущает, лезут и атакуют. У них играют ребята без комплексов», - передает слова Червиченко «Чемпионат».
В следующем туре чемпионата России тольяттинская команда на выезде встретится с «Факелом». Поединок состоится на стадионе в Воронеже в субботу, 27 июля.
Бан пользователя