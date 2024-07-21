Григорян назвал тренера, который может вернуться в «Спартак»

Известный российский специалист Александр Григорян высказался о бывшем главном тренере московского «Спартака» Владимире Слишковиче.
«Станкович - сильная личность. Но если бы меня спросили, как будет складываться ситуация, то мне кажется, что рано или поздно вернется Слишкович», - поделился мнением Григорян в эфире телеканала «Матч ТВ».
Напомним, что прошлый сезон «Спартак» доигрывал под руководством Слишковича. «Народная команда» финишировала на пятом месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги. С нового сезона руководить московским коллективом будет сербский специалист Деян Станкович.
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