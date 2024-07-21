Медведев ответил на вопрос об уходе Вендела из «Зенита»

Председатель правления петербургского «Зенита» Александр Медведев дал комментарий по возможному трансферу бразильского полузащитника Вендела в стамбульский «Галатасарай».

«Пишут, что он уже согласовал контракт с «Галатасараем»? Это не соответствует действительности. Вендел – игрок «Зенита», - передает слова руководителя «Чемпионат».

Ранее в прессе сообщалось, что «Галатасарай» может приобрести Вендела за 17 миллионов евро. Трудовой договор игрока с «Зенитом» рассчитан до середины 2027 года, портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 20 миллионов евро.

В прошлом сезоне хавбек провел 35 поединков во всех турнирах, отметившись четырьмя забитыми мячами и десятью голевыми передачами.