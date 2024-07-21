Дзюба может перейти в медийный клуб - известно название

Экс-нападающий московского «Локомотива» и сборной России Артём Дзюба может продолжить карьеру в медийном клубе.

Согласно сведениям Legalbet, в подписании 35-летнего центрального форварда заинтересован клуб «10» Азамата Мусагалиева. Руководство коллектива обсудило с лидерами команды возможное приглашение Дзюбы.

Напомним, что Артём выступал за «железнодорожников» с февраля прошлого года. В общей сложности нападающий сыграл 39 поединков в составе «Локомотива», отметившись 12 забитыми мячами и девятью голевыми передачами. По завершении сезона-2023/2024 Дзюба стал свободным агентом.