Генич сделал прогноз на голы в матче «Ахмата» и «Краснодара»

Известный комментатор Константин Генич высказался о предстоящей встрече между грозненским «Ахматом» и «Краснодаром» в рамках первого тура Российской премьер-лиги.

«Ахмат» играет дома. Это всегда небольшой, но все-таки бонус для грозненцев. Думаю, здесь не будет закрытого футбола. Жду футбол веселый и результативный. Мой прогноз - «тотал больше 2,5», - передает слова Константина «РБ Спорт».

Поединок «Ахмата» и «Краснодара» состоится в воскресенье, 21 июля, на стадионе в Грозном. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени. Текстовая онлайн-трансляция пройдет на Liveresult.ru.