Генич дал прогноз на матч «Оренбург» - «Спартак»

Футбольный комментатор Константин Генич поделился мыслями о предстоящем матче между «Оренбургом» и московским «Спартаком» в стартовом туре Российской премьер-лиги.

«Жду обоюдоострой игры. Можно сыграть «обе забьют» в этом матче. Вариант «2-3 гола» в этой встрече оптимален - 1:1, 2:1, 1:2, может качнуться в ту или другую сторону. Но сомневаюсь, что больше трех забьют», - передает слова Константина «РБ Спорт».

Матч между «Оренбургом» и «Спартаком» состоится сегодня, 21 июля, начало запланировано в 17:30 по московскому времени. Следить за текстовой онлайн-трансляцией можно будет на Liveresult.ru.