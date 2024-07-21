Глава «Зенита» Медведев рассказал, в чём секрет успеха Глушенкова

Председатель правления петербургского «Зенита» Александр Медведев оценил игру новичка команды Максима Глушенкова. Полузащитник перешел из московского «Локомотива» этим летом.

«В чём секрет Глушенкова? Секрет один: 10 процентов таланта, 90 процентов работы», - передает слова руководителя «Чемпионат».

Напомним, что трансфер 24-летнего футболиста обошелся «сине-бело-голубым» в 6,3 миллиона евро. Глушенков подписал с петербургским клубом долгосрочный трудовой договор, рассчитанный до середины 2028 года. В двух поединках за «Зенит» российский полузащитник отметился четырьмя забитыми мячами.