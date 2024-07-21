Полузащитник «Акрона» назвал причины поражения от «Локомотива»

Полузащитник «Акрона» Максим Палиенко в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о матче с «Локомотивом» и рассказал, как его команда вливается в РПЛ.

- У «Акрона» были шансы на очки с «Локомотивом». Почему не получилось хотя бы ничью зацепить?

- Считаю, что игра была равная, просто у нас было больше невынужденных ошибок. Они и привели к ненужным голам.

- С чем связаны эти ошибки?

- Сказывалась нервозность из-за того, что это была первая игра в РПЛ. И потом, «Локомотив» - это топовая команда, которая всегда играет в атакующий футбол. Да, некоторые игроки у них ушли, но им на смену пришли тоже хорошие футболисты. Например, Воробьёв. Это игрок высокого уровня.

- Сколько времени понадобится «Акрону», чтобы адаптироваться к РПЛ?

- Много времени на раскачку у нас нет, потому что важна каждая игра для набора очков. Надо включаться уже к следующему матчу и побеждать.

- «Акрон» называют мини-моделью «Краснодара» в плане философии и генеральной линии. Как вам такое сравнение?

- Приятно, конечно. Но у нас свой стиль.

- Какая задача стоит перед вами в нынешнем сезоне?

- Не хочется громких заявлений, но мы постараемся выходить на каждый матч, как на последний. Хотим побеждать в каждой игре. Мы уже показали, что можем спокойно играть в РПЛ.

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- Махачкалинское «Динамо», по словам Газизова, будет штурмовать РПЛ. У вас есть столь же амбициозные цели?

- Постараемся зарабатывать очки, а там уже посмотрим. Все зависит от нас. Если не будем допускать невынужденные ошибки, как в матче с «Локомотивом», то все в наших руках.

- Игру с «Крыльями Советов» будете рассматривать как дерби?

- В какой-то степени. Но в целом для нас это будет обычная игра.

- Какой футбол исповедует ваша команда? На что делаете акценты в игре?

- Никто не дождется, что мы будем стоять у своих ворот. Будем играть с позиции силы, контролировать мяч.

- Физических сил на это хватит?

- Мы прошли полные сборы, и с каждым матчем будем набирать все больше. Мы вполне готовы. Кстати, наши сборы не сильно отличались от тех, что были перед сезоном в ФНЛ. Единственное, есть проблемы с сыгранностью, потому что команда у нас новая. Требуется время, чтобы понять друг друга.

Елена Григорьевская