Тюкавин рассказал о встрече с Руни

Российский форвард Константин Тюкавин, который выступает за московское «Динамо», поведал о встрече с бывшим футболистом сборной Англии и «Манчестер Юнайтед» Уэйном Руни.

«Просто попросил сфотографироваться с ним. Ни о чем с ним не разговаривали. Как он? Нормально», - передает слова 21-летнего нападающего «Спорт-Экспресс».

В стартовом туре нового сезона Российской премьер-лиги «Динамо» на домашнем стадионе «ВТБ Арена» встречалось с воронежским «Факелом». Команда Марцела Лички отпраздновала победу со счетом 3:1. В следующем поединке «бело-голубые» на своем поле сыграют против столичного «Локомотива».