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Тюкавин рассказал о встрече с Руни

21 Июля 2024 • 09:39 Комментировать

Российский форвард Константин Тюкавин, который выступает за московское «Динамо», поведал о встрече с бывшим футболистом сборной Англии и «Манчестер Юнайтед» Уэйном Руни.

«Просто попросил сфотографироваться с ним. Ни о чем с ним не разговаривали. Как он? Нормально», - передает слова 21-летнего нападающего «Спорт-Экспресс».

В стартовом туре нового сезона Российской премьер-лиги «Динамо» на домашнем стадионе «ВТБ Арена» встречалось с воронежским «Факелом». Команда Марцела Лички отпраздновала победу со счетом 3:1. В следующем поединке «бело-голубые» на своем поле сыграют против столичного «Локомотива».

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Евро-Футбол.Ру,
Уэйн Руни Динамо Москва Константин Тюкавин ещё теги
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