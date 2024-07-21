Брызгалов прокомментировал удаление в матче с «Динамо»

Защитник воронежского «Факела» Сергей Брызгалов высказался о своей красной карточке во вчерашнем поединке против московского «Динамо» в рамках первого тура Российской премьер-лиги.

«Ничего не думаю по моменту с удалением. Произошло то, что произошло. Чистое удаление, я считаю», - передает слова футболиста «Спорт-Экспресс».

Напомним, что 31-летний защитник был удален с поля в компенсированное ко второму тайму время. Встреча завершилась поражением воронежской команды со счетом 1:3.

В следующем туре Премьер-лиги «Факел» на своем поле примет тольяттинский «Акрон», а «Динамо» будет противостоять «Локомотив».