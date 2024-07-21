Орлов: «Рано называть «Зенит» явным фаворитом»

Футбольный комментатор Геннадий Орлов в разговоре с журналистами не стал называть петербургский «Зенит» неоспоримым фаворитом нынешнего сезона Российской премьер-лиги.

«Рано называть «Зенит» явным фаворитом. Прошел только один тур. Не все сразу наберут форму. Есть целая группа тренеров, которые способны поставить игру и добиваться результата на длинной дистанции», - приводятся слова Орлова на страницах «Спорт-Экспресса».

Напомним, что в первом туре чемпионата России «Зенит» на выезде встречался с самарскими «Крыльями Советов». Подопечные Сергея Семака отпраздновали разгромную победу со счетом 4:0.