Овечкин назвал чемпиона нового сезона РПЛ - это не «Зенит»

Звезда мирового хоккея, россиянин Александр Овечкин сделал прогноз на исход чемпионской гонки в новом розыгрыше Премьер-лиги.

«Динамо» будет чемпионом РПЛ в этом году. На уход Смолова отреагировал плохо», - передает слова спортсмена «Спорт-Экспресс».

Напомним, что в прошлом сезоне «Динамо» перед последним туром лидировало в турнирной таблице чемпионата России. В заключительном матче «бело-голубые» проиграли «Краснодару» (0:1) и финишировали на третьей позиции в таблице.

В новом сезоне подопечные Марцела Лички стартовали с домашней победы над воронежским «Факелом» со счетом 3:1.