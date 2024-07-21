Губерниев рассказал, где может продолжить карьеру Дзюба

«Может быть, Артем и дождется предложений. От хоккейных клубов. Если говорить серьезно, Дзюба должен хорошо постараться для того, чтобы остаться в РПЛ. Пока его уровень скорее Медиалига», - передает слова комментатора телеканал «Матч ТВ».