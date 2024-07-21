Губерниев рассказал, где может продолжить карьеру Дзюба

Популярный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о дальнейшей карьере бывшего нападающего сборной России, «Зенита» и «Спартака» Артёма Дзюбы.
«Может быть, Артем и дождется предложений. От хоккейных клубов. Если говорить серьезно, Дзюба должен хорошо постараться для того, чтобы остаться в РПЛ. Пока его уровень скорее Медиалига», - передает слова комментатора телеканал «Матч ТВ».
Напомним, что последним местом работы Дзюбы был столичный «Локомотив». 35-летний форвард покинул «железнодорожников» по завершении сезона-2023/2024. В настоящий момент он находится в статусе свободного агента.
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