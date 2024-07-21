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В «Зените» раскрыли причину отсутствия Клаудиньо

21 Июля 2024 • 08:44 Комментировать

Александр Медведев, председатель правления петербургского «Зенита», высказался об отсутствии бразильского полузащитника Клаудиньо во вчерашнем матче первого тура Премьер-лиги против самарских «Крыльев Советов».

«Слухи по Клаудиньо не слушайте. У него микротравма, которая не позволила тренироваться. Поэтому он не смог поехать в Самару. Надеюсь, что к следующей игре будет готов», - передает слова Медведева «Чемпионат».

Ранее в прессе сообщалось, что бразильский хавбек может продолжить карьеру во «Фламенго».

В прошлом сезоне Клаудиньо провел 42 поединка во всех турнирах, отметившись пятью забитым мячами и девятью голевыми передачами.

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