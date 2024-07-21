Игрок «Факела»: «Мы обосрались в матче с «Динамо»

Капитан и защитник воронежского «Факела» Ираклий Квеквескири прокомментировал поражение от московского «Динамо» в поединке первого тура Российской премьер-лиги.

«Мы обосрались в прямом смысле этого слова. Лично я ужасно вошел в игру. Наши невынужденные ошибки и моя ошибка привела к третьему голу. Ключевые ошибки решили исход матча», - передает слова грузинского футболиста «Чемпионат».

Напомним, что поединок между «Динамо» и «Факелом» состоялся на стадионе «ВТБ Арена» в субботу, 20 июля. Подопечные Марцела Лички отпраздновали уверенную победу со счетом 3:1.