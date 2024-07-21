Созин подвёл итоги матча «Ростов» - ЦСКА

«Важно было не проиграть, поэтому и ударов было немного. Но есть повод порадоваться за ЦСКА - не пропустили в концовке. Это уже хорошо, ведь в прошлом сезоне из-за этого потеряли 23 очка», - передает слова Созина «Чемпионат».