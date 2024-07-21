Созин подвёл итоги матча «Ростов» - ЦСКА

Футбольный эксперт Андрей Созин поделился мнением о вчерашнем поединке между «Ростовом» и московским ЦСКА в рамках первого тура чемпионата России.
«Важно было не проиграть, поэтому и ударов было немного. Но есть повод порадоваться за ЦСКА - не пропустили в концовке. Это уже хорошо, ведь в прошлом сезоне из-за этого потеряли 23 очка», - передает слова Созина «Чемпионат».
Напомним, что встреча состоялась на стадионе в Санкт-Петербурге и завершилась вничью со счетом 0:0. В минувшем сезоне Российской премьер-лиги ЦСКА финишировал лишь на шестом месте в турнирной таблице.
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