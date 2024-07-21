«Акрон» покупает нового нападающего, игравшего за «Бенфику»

Форвард португальского «Эшторила» Беншимол близок к переезду в Российскую премьер-лигу, об этом сообщил в социальных сетях инсайдер Иван Карпов.

Согласно сведениям журналиста, в подписании представителя Кабо-Верде заинтересован новичок РПЛ – тольяттинский «Акрон». За нападающего российский клуб заплатит 800 тысяч евро, еще 200 тысяч предусмотрены в качестве бонусов. Контракт с футболистом будет рассчитан на четыре года. В ближайшее время Беншимол прибудет в Москву для прохождения медицинского осмотра.

В прошлом сезоне форвард играл за вторую команду «Бенфики» на правах аренды. Беншимол провел 15 матчей, забил пять голов и отдал два ассиста.