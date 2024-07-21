«Динамо» - об игроке «Факела»: «Наглецы из Воронежа»

Пресс-служба московского «Динамо» прокомментировала эмоциональное поведение защитника воронежского «Факела» Сергея Брызгалова после удаления во вчерашнем поединке.

«Наглецы из Воронежа, а чинить потом кто будет?» - говорится в телеграм-канале столичного клуба.

После удаления футболист ударил по стене в подтрибунном помещении стадиона, с которой посыпались световые лампы.

Поединок завершился поражением «Факела» со счетом 1:3. Во втором туре воронежская команда встретится с тольяттинским «Акроном», а «Динамо» будет противостоять столичный «Локомотив».