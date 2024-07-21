Генич высказался о возможном трансфере Чалова

Футбольный комментатор Константин Генич высказался о возможном трансфере центрального форварда ЦСКА Фёдора Чалова в греческий ПАОК.

«Не понимаю этот трансфер. Совсем не понимаю. Думал, что Федя всё-таки останется в ЦСКА…» - оставил сообщение Константин в своих социальных сетях.

Фёдор – воспитанник «армейского» клуба. За первую команду ЦСКА нападающий выступает с 2017 года. В минувшем сезоне форвард поучаствовал в 41 поединке во всех турнирах, отметившись 16 забитыми мячами и пятью голевыми передачами.

В первом туре нового сезона РПЛ ЦСКА расписал мировую с «Ростовом» со счетом 0:0.