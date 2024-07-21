«Интер» готовит предложение по игроку «Зенита»

Защитник петербургского «Зенита» Роберт Ренан, ныне играющий в аренде за «Интернасьонал», может оказаться в итальянском чемпионате. Об этом сообщил журналист Уриэль Лугт.

В подписании бразильского футболиста заинтересован миланский «Интер». В ближайшее время чемпион Италии сделает предложение «сине-бело-голубым» по трансферу игрока. «Нерадзурри» готовы выделить на сделку около десяти миллионов евро.

Напомним, что трудовое соглашение Ренана с петербургским клубом рассчитано до лета 2028 года. За «сине-бело-голубых» защитник провел 13 поединков в рамках Российской премьер-лиги.