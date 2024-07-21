Николич: «Сумасшедший рекорд Акинфеева»

Стартовал новый сезон российской Премьер-лиги, в первом же туре новый рекорд установил голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев, который начал свой 22-й сезон в российском чемпионате. Несмотря на то, что отметить победой столь хороший повод не удалось, главный тренер ЦСКА Марко Николич отметил рекорд своего голкипера:

- Его рекорд — это мировой уровень. Нужно узнать, кто сыграл больше. Это сумасшедший рекорд. Он счастлив, что не пропустил гол. Этим его поздравили, - заявил в эфире телеканала «Матч ТВ» Николич.

В следующем туре российского чемпионата ЦСКА сыграет на выезде с «Пари НН».