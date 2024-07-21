​Гранат нахваливает «Динамо»

Стартовал новый сезон российской Премьер-лиги, в первом же туре победу удалось одержать московскому «Динамо» - бело-голубые расправились с «Факелом», забив тому три мяча. Бывший футболист московского клуба Владимир Гранат получил удовольствие от игры москвичей. Он прокомментировал увиденное:

- Видно, что «Динамо» прекрасно готово физически. Команда сыграла очень хорошо, несмотря на такую экспериментальную оборону. В первом тайме гостей будто вообще не было на поле, - заявил Гранат в эфире телеканала «Матч ТВ».

В следующем туре российского чемпионата «Динамо» предстоит сыграть с земляками из «Локомотива».