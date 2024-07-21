«Оренбург» – «Спартак»: Возможные стартовые составы на дебютный матч Станковича

В первом туре чемпионата России московский «Спартак» сыграет на выезде с «Оренбургом». Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» представляет вероятные стартовые составы на этот матч.

«Оренбург»: Сысуев, Рыбчинский, Хотулёв, Перес, Малых, Михайлов, Муро, Флорентин, Мансилья, Куэро, Марин.

«Спартак»: Максименко, Рябчук, Бабич, Чернов, Хлусевич, Пруцев, Зобнин, Медина, Игнатов, Бонгонда, Соболев.

Александр Соболев отправился со «Спартаком» на выезд, поэтому вполне возможен его выход в старте. У «Оренбурга» по неофициальной информации отстранялся от тренировок из-за лишнего веса вингер Хорди Томпсон.

Это будет первый официальный матч у руля «красно-белых» для Деяна Станковича. Прошлый чемпионат России «Спартак» закончил на пятом месте, а «Оренбург» финишировал двенадцатым.

«Спартак» в предсезонных товарищеских матчах встречался с московским «Торпедо» (3:1), казахстанским «Актобе» (1:1), «Уфой» (1:0), московским «Динамо» (1:1, по пенальти 4:5) и узбекистанским «Насафом» (3:0).

«Оренбург» в летних спаррингах сыграл с турецким «Кечиоренгюджю» (0:1), а также с азербайджанским «Сумгаитом» (2:1). Предыдущий официальный матч «Оренбург» и «Спартак» провели друг против друга – 0:0.

Стартовый свисток в матче «Оренбург» – «Спартак» прозвучит сегодня, 21 июля, в 17:30 по московскому времени. За ходом матча онлайн можно будет следить в текстовой трансляции.

Кирилл Иванцов