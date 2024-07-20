Тюкавин высказался о своём будущем

Форвард столичного «Динамо» Константин Тюкавин ответил на вопрос о своём будущем в стане «бело-голубых».

«Есть ли конкретика по будущему? Нет. Остаюсь в «Динамо»? Как видите», — приводит слова Тюкавина Metaratings.

В первом туре нового сезона чемпионата России «Динамо» одержало победу над воронежским «Факелом» со счетом 3:1. Тюкавин провел на поле все 90 минут и записал в свой актив один голевой пас.

Действующий трудовой договор 22-летнего форварда со столичным клубом рассчитан до середины 2028 года. Согласно сведениям портала Transfermarkt, стоимость игрока составляет 16 миллионов евро.