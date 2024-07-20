Карпин озвучил задачу «Ростова»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин высказался о задачах команды в новом розыгрыше Российской премьер-лиги.
По итогам прошлого сезона дончане стали седьмыми в турнирной таблице.
«Задача — набрать 34 очка и обезопасить себя от стыков и вылета», — заявил Карпин журналистам.
В субботу, 20 июля, «Ростов» сыграл вничью с ЦСКА в рамках первого тура чемпионата России. Встреча между командами завершилась со счетом 0:0.
В рамках второго тура РПЛ подопечные Валерия Карпина проведут гостевой поединок против «Крыльев Советов». Матч состоится 26 июля, начало запланировано на 18:00 по столичному времени.
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