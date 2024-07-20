Карпин озвучил задачу «Ростова»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин высказался о задачах команды в новом розыгрыше Российской премьер-лиги.

По итогам прошлого сезона дончане стали седьмыми в турнирной таблице.

«Задача — набрать 34 очка и обезопасить себя от стыков и вылета», — заявил Карпин журналистам.

В субботу, 20 июля, «Ростов» сыграл вничью с ЦСКА в рамках первого тура чемпионата России. Встреча между командами завершилась со счетом 0:0.

В рамках второго тура РПЛ подопечные Валерия Карпина проведут гостевой поединок против «Крыльев Советов». Матч состоится 26 июля, начало запланировано на 18:00 по столичному времени.